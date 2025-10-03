Dà in escandescenze, poi tenta di aggredire i carabinieri: arrestato

Un cittadino ivoriano, senza fissa dimora, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri. L’uomo, improvvisamente, aveva dato in escandescenze in via General Cantore, a Torre di Pordenone, destando preoccupazione tra i cittadini che, a quel punto, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

Sul posto i militari hanno cercato di tranquillizzare lo straniero ma ogni tentativo è stato vano. Anzi, l’uomo ha tentato di aggredirli prendendoli a calci. Immobilizzato, è stato arrestato con l’accusa di resistenza, violenza e rifiuto di fornire le generalità.