Da maggio potenziamento controlli in Borgo stazione: vigilanza dalle 18 alle 24

Da maggio a Udine verranno ampliati gli orari di apertura del presidio della Polizia Locale di via Leopardi, che a partire dal 2 maggio sarà operativo anche in fascia serale, dalle 18 alle 24, oltre all’apertura pomeridiana già confermata dalle 13 alle 19. Il progetto, attivo da maggio a ottobre per circa 150 giorni non continuativi, prevede l’impiego di due operatori per ogni pattuglia. Le attività di controllo si concentreranno in Borgo Stazione e nelle vie limitrofe. Durante i mesi estivi verrà introdotto anche il servizio di vigilanza a bordo degli autobus urbani ed extraurbani, grazie alla presenza di guardie giurate. Il servizio avrà durata di circa cinque mesi e sarà organizzato in squadre di due operatori ciascuna, impegnate per almeno sette ore al giorno. Le attività si svolgeranno prevalentemente nel pomeriggio, su fasce orarie comprese tra le 13 e le 22. Le linee urbane interessate, saranno le linee 2, 4, 9 e 10, oltre ai capolinea della stazione ferroviaria e di Città Fiera. In particolare nei fine settimana, saranno previsti controlli mirati sulle tratte extraurbane Udine–Lignano, Udine–Grado, Udine–San Daniele e Udine–Tolmezzo. È previsto inoltre un comitato di monitoraggio che si riunirà almeno una volta al mese per valutare l’andamento del servizio e, se necessario, ricalibrare le linee da presidiare.