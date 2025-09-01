Da oggi sette nuovi dirigenti scolastici a capo di altrettanti istituti udinesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il mese di settembre porta con sé novità al vertice di sette istituti scolastici di Udine. Sono infatti cambiati i dirigenti di sei realtà delle superiori, ossia Malignani, Stellini, Uccellis, Ceconi, Percoto e Zanon, e di un comprensivo, il quarto. A guidare ora l’Iti Malignani è Maria Elisabetta Giannuzzi.

E proprio dal Malignani, dove ha lavorato per 25 anni di cui l’ultima decina circa come collaboratore dell’ex dirigente, arriva all’Uccellis Fausto Senatore.

Le altre nuove figure dirigenziali sono Monica Napoli, neo-responsabile del classico Stellini, Luca Gervasutti ora a capo del liceo Percoto, Alessandra Vidal che prende in mano il professionale Ceconi, mentre Elena Venturini ha visto trasformare la sua reggenza di un anno al tecnico Zanon in un incarico e Giorgio Giacometti ha preso le redini del IV Comprensivo. Infine da segnalare un’ulteriore novità nel settore: Adriano Degiglio, già dirigente al Ceconi, guiderà il Centro Provinciale Istruzione Adulti udinese.