Da Palmanova un messaggio di pace: basta guerre!

No war. Stop a tutte le guerre del mondo. E’ questo il messaggio pacifista lanciato ieri sera con un flash-mob a Palmanova, dove si è tenuta la Cena per l’Unesco posticipata a sabato dopo il rinvio imposto dal maltempo di venerdì sera che ha colpito duramente la Bassa friulana. La scritta luminosa, circondata da una stella a nove punte, è stata creata con i propri smartphone dai circa 300 partecipanti all’evento, riunitisi in Piazza Grande per festeggiare gli 8 anni dell’ingresso del patrimonio nazionale tra i beni dell’Umanità Unesco.