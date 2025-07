Da sogno a realtà: Pordenone avrà un nuovo stadio

Le condizioni ora ci sono. Così come l’entusiasmo per – così dire – mettere i ferri in acqua ed iniziare a pensare al nuovo stadio di Pordenone. Che dovrebbe sorgere in Comina laddove, un tempo, si era pensato di realizzare l’ospedale civile.

Una promessa fatta, in campagna elettorale, dal sindaco Alessandro Basso che ora inizia a concretizzarsi. Grazie allo stanziamento, da parte della Regione, delle risorse necessarie per avviare la progettazione del nuovo impianto.

“In pochissimo tempo siamo riusciti a ottenere un risultato che mi permetto di definire storico per. È un primo passo ma viene fatto con decisione”, ha dichiarato il primo cittadino.

Non sarà una mera struttura sportiva bensì un contenitore multifunzione rivolto allo sport ma anche alla cultura, in particolare ai grandi eventi e ai concerti di alto livello.

Una struttura da 12mila posti che, come ha puntualizzato Basso, “dovrà essere ecosostenibile”.