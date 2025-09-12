Da Udine parte il pressing per una proposta di legge nazionale sul volontariato

0
Ridurre il carico amministrativo per le associazioni e facilitare il lavoro del volontariato: con questo scopo, oggi, nella riunione della conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome si è deciso di presentare una proposta di legge nazionale.
INTERVISTA A BORDIN