Dadi da cucina e patatine false sequestrati nel porto di Trieste

Patatine e 216 mila dadi da cucina di marche famose ma che non le avevano prodotte. La Guardia di Finanza della provincia di Trieste e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno intercettato in due diverse operazioni due carichi arrivati dal porto turco di Mersin e destinati rispettivamente in Germania e Regno Unito. Se il sequestro di patatine, 1.164 confezioni, rappresenta una novità, quello dei dadi richiama alla memoria due distinti interventi operati nel corso del 2023 dallo stesso Reparto quando ne furono sequestrati quasi 500.000 pezzi destinati, almeno documentalmente, al mercato tedesco. A fare chiarezza sui prodotti sono state le perizie tecniche dei titolari dei marchi che ne hanno certificato la contraffazione. La merce sequestrata verrà distrutta mentre le indagini serviranno per appurare se i prodotti erano destinati realmente ai mercati anglosassone e tedesco e alla ricostruzione della filiera del traffico illecito.