lunedì 12 Gennaio 2026
Cronaca
Sono stati 3846 gli ingressi medi quotidiani in questi primi 26 giorni di apertura

DAG, 100 mila visitatori in meno di un mese

Già registrate inoltre 64 mila prenotazioni
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

La Digital Art Gallery di Gorizia ha toccato quota 100mila ingressi in meno di un mese. A fornire questo dato è il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che sottolinea come il risultato sia "sopra ogni aspettativa" e contribuisce a fare del capoluogo isontino "una meta culturale di grande attrattività anche dopo Go 2025". Sono inoltre 64mila le prenotazioni già registrate per ulteriori visite al tunnel multimediale della galleria Bombi.

"La media di ingressi – aggiunge Fedriga – è stata di 3.846 al giorno, con la punta di presenze giornaliere registrata il 28 dicembre".

