DAG, 100 mila visitatori in meno di un mese

La Digital Art Gallery di Gorizia ha toccato quota 100mila ingressi in meno di un mese. A fornire questo dato è il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che sottolinea come il risultato sia “sopra ogni aspettativa” e contribuisce a fare del capoluogo isontino “una meta culturale di grande attrattività anche dopo Go 2025”. Sono inoltre 64mila le prenotazioni già registrate per ulteriori visite al tunnel multimediale della galleria Bombi.

“La media di ingressi – aggiunge Fedriga – è stata di 3.846 al giorno, con la punta di presenze giornaliere registrata il 28 dicembre”.