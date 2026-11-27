La Digital Art Gallery di Gorizia sfonda quota mezzo milione di visitatori in meno di un anno. Inaugurato a dicembre 2025, il sito museale multimediale di galleria Bombi ha richiamato curiosi da tutta Italia e pure dall’estero con numeri probabilmente inimmaginabili alla vigilia. E c’è ancora tempo per godere delle opere di arte digitale di Refik Anadol, visibili fino a fine gennaio. “Poi, da febbraio, via alla manutenzione del sito in preparazione di successive esposizioni multimediali” spiega l’assessore a Go2025 Patrizia Artico, che alla domanda su un ipotetico biglietto d’ingresso a pagamento in futuro risponde: “Nel corso di quest’anno non era possibile far pagare un costo d’entrata perché il progetto era legato a fondi pubblici con cui finanziare la riqualificazione del sito, che prevedevano un suo utilizzo gratuito – spiega Artico – ma in futuro non si può escludere che possa essere richiesta una piccola quota d’accesso”. La Regione intanto ha ufficializzato un ulteriore milione di euro di finanziamenti per il potenziamento della Dag. Ed in merito Artico si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “C’è chi nelle scorse ore ha criticato questo investimento: ma la Dag fa numeri di visitatori che il castello di Gorizia, fiore all’occhiello della nostra città, realizza in dieci anni”.