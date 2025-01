Venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 17.30, la sede della Comunità Collinare del Friuli ospiterà la presentazione di un progetto dalla grande rilevanza storica per il territorio collinare, frutto di 7 anni di scavi e indagini da parte della Società Friulana di Archeologia nella località di Muris di Moruzzo: Appunti di storia: Dagli scavi a Moruzzo testimonianze sulla viticultura di duemila anni fa.

Gli scavi, avviati nel 2011 e proseguiti fino al 2018, hanno consentito di individuare i resti di una villa rustica realizzata nel primo secolo AC.

Tra i reperti rinvenuti, rimandanti ad attività zootecnica, non sono stati individuati oggetti di elevato valore economico, quanto dall’importante attestazione storica dello sviluppo di una viticultura di qualità già in età Traianea.

Il reperto più importante è rappresentato infatti da una lamina di piombo di circa 3 x 6 cm, spezzata in due e forata al centro, con incisa l’iscrizione “CERIALIS VITIS SETINA”: il nome dei consoli dell’anno di produzione di un vino pregiato che sicuramente aveva avuto a che fare con la villa di Moruzzo e dunque con gli scambi sul e del territorio.

Il progetto “Appunti di storia” finanziato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, prevederà l’allestimento di una mostra presso il Castello di Colloredo di Monte Albano in cui verranno esposti circa 50 dei reperti archeologici trovati durante gli scavi.

L’inaugurazione e l’apertura della mostra al pubblico sarà preceduta nel settembre 2025 da un convegno con la partecipazione di esperti del settore e la partecipazione del Museo archeologico di Sezze (Lazio), promotore di corrispondenti iniziative di studio sul tema.

Tra le iniziative in previsione anche delle visite guidate e il coinvolgimento degli studenti del territorio con esperienze interattive per avvicinarli al mondo archeologico. Sarà realizzato infine, un video a scopo scientifico-divulgativo in chiave di promozione del territorio.

L’Accesso alla presentazione del progetto è libero, sino a disponibilità di posti in sala. E’ gradita comunque una conferma di presenza entro la data prevista.