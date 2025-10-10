Dai disegni dei piccoli pazienti un calendario per sostenere la ricerca

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le Fondazioni Scriptorium Foroiuliense di San Daniele e Burlo Garofolo di Trieste diventano protagoniste di quella che sarebbe una straordinaria favola per bambini, se non fosse una storia vera. Quella di un sogno diventato realtà.

Una storia iniziata da carta destinata al macero, che invece è stata riciclata, grazie anche la lavoro di persone svntaggiate, per diventare materia prima per i disegni dei piccoli pazienti del Burlo Garofolo. Disegni che sono un messaggio universale di pace e che, grazie al progetto Spazio ai Piccoli, forte dell’Alto patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri, sono diventati prima un prezioso volume, destinato a raggiungere lo spazio, grazie all’Aeronautica militare, e ora anche un calendario. E a chiudere questo cerchio virtuoso, il ricavato dalla vendita del calendario sosterrà un progetto di ricerca per la realizzazione, con la stampa 3D, di mascherine su misura e personalizzate per bambini con patologie che richiedono l’utilizzo costante di ventilatori. Sono già stati raccolti 10mila euro.