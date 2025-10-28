  • Aiello del Friuli
martedì 28 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sommozzatori italiani e sloveni lungo l’Isonzo alla ricerca di Claudio Cibini
Dal Consiglio dei Ministri il via libera allo “scudo” per i...
Dai disordini in piazza alle tensioni in consiglio comunale, bagarre a...
Electrolux, scontro azienda operai sul sabato al lavoro-deciderà un referendum
Scienze vita:Rosolen, Ideas 4 Innovation frutto di scelta lungimirante
Comparto sanitario, Riccardi: incentivi personale verso conferma nel 2026
Pro Loco: Bini, Giunta sostiene semplificazione sburocratizzazione
Fedriga, a novembre la terza edizione di Selecting Italy
Viabilità, ok a progetto rotatoria di Bannia
Ordigni sospetti ad Aviano, in azione artificieri e scientifica
Cronaca

Dai disordini in piazza alle tensioni in consiglio comunale, bagarre a Udine

Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL VIDEO Dai disordini in piazza primo maggio alle tensioni in consiglio comunale. La manifestazione pro pal del 14 ottobre scorso ha infiammato il dibattito in sala Ajace. La decisione della maggioranza di rinviare l'analisi della mozione presentata dalla consigliera Antonella Eloisa Gatta, oggi nel Gruppo Misto, ma eletta con la Lista De Toni sindaco, che chiedeva al Comune di costituirsi parte civile per i danni subiti dalla città in occasione degli scontri, non è affatto piaciuta all'opposizione, che va all'attacco. A partire dalla stessa Gatta, che parla di una delle pagine peggiori della politica udinese degli ultimi anni. "Peggio del bocciare la mia proposta di difendere la nostra città dai danneggiamenti poteva esserci un solo atto, la pavidità di un rinvio. Che è ciò che hanno chiesto e ottenuto" afferma oggi. "Ancora una volta è emersa la profonda lacerazione di una maggioranza litigiosa, improvvisata, divisa su tutto tranne che nel mettere a tacere chi chiede risposte chiare e fa proposte concrete" aggiunge Luca Onorio Vidoni, capogruppo di fratelli d'Italia in consiglio regionale. "Le urla, le accuse incrociate e il caos generato dai banchi della maggioranza – prosegue – hanno offerto uno spettacolo indecoroso e ancora una volta non è stato garantito il nosrmale sviluppo dell'attività consiliare e sono stati limitati i diritti delle opposizioni". "La maggioranza si è divisa – incalza Francesca Laudicina, capogruppo della Lega – e una parte di essa ha scelto di non partecipare al voto di tale rinvio, rendendo evidente una frattura ormai difficilmente occultabile. Ci saremmo aspettati dal sindaco una guida chiara – tuona – invece resta in silenzio proprio quando la città avrebbe bisogno di una voce autorevole". Di ennesima figuraccia del sindaco De Toni parla anche Loris Michelini, capogruppo di Identità civica. "Un rinvio codardo e pavido della mozione – afferma. Un voto forzato che dà il via indirettamente alla copertura politica dei facinorosi".
All'opposizione risponde il primo cittadino De Toni.

Inaugurata la nuova sede di Its Academy Udine, spazio di rivoluzione culturale

Altro che protesta del panino, ora Udine è tra le migliori mense scolastiche d'Italia

Il Premio Friuli Storia alla storica e dissidente russa Irina Scherbakova

Traffico pedonale, Palazzo D'Aronco mette in sicurezza via Martignacco

Il futuro dell'acciaio europeo passa da Udine: al via il 5° Convegno ESTEP

Volontariato, dal Meeting l'appello alla Regione

Sommozzatori italiani e sloveni lungo l’Isonzo alla ricerca di Claudio Cibini
Dal Consiglio dei Ministri il via libera allo “scudo” per i volontari della Prot
Dai disordini in piazza alle tensioni in consiglio comunale, bagarre a Udine
Electrolux, scontro azienda operai sul sabato al lavoro-deciderà un referendum
Scienze vita:Rosolen, Ideas 4 Innovation frutto di scelta lungimirante
