Dai disordini in piazza alle tensioni in consiglio comunale, bagarre a Udine

GUARDA IL VIDEO Dai disordini in piazza primo maggio alle tensioni in consiglio comunale. La manifestazione pro pal del 14 ottobre scorso ha infiammato il dibattito in sala Ajace. La decisione della maggioranza di rinviare l’analisi della mozione presentata dalla consigliera Antonella Eloisa Gatta, oggi nel Gruppo Misto, ma eletta con la Lista De Toni sindaco, che chiedeva al Comune di costituirsi parte civile per i danni subiti dalla città in occasione degli scontri, non è affatto piaciuta all’opposizione, che va all’attacco. A partire dalla stessa Gatta, che parla di una delle pagine peggiori della politica udinese degli ultimi anni. “Peggio del bocciare la mia proposta di difendere la nostra città dai danneggiamenti poteva esserci un solo atto, la pavidità di un rinvio. Che è ciò che hanno chiesto e ottenuto” afferma oggi. “Ancora una volta è emersa la profonda lacerazione di una maggioranza litigiosa, improvvisata, divisa su tutto tranne che nel mettere a tacere chi chiede risposte chiare e fa proposte concrete” aggiunge Luca Onorio Vidoni, capogruppo di fratelli d’Italia in consiglio regionale. “Le urla, le accuse incrociate e il caos generato dai banchi della maggioranza – prosegue – hanno offerto uno spettacolo indecoroso e ancora una volta non è stato garantito il nosrmale sviluppo dell’attività consiliare e sono stati limitati i diritti delle opposizioni”. “La maggioranza si è divisa – incalza Francesca Laudicina, capogruppo della Lega – e una parte di essa ha scelto di non partecipare al voto di tale rinvio, rendendo evidente una frattura ormai difficilmente occultabile. Ci saremmo aspettati dal sindaco una guida chiara – tuona – invece resta in silenzio proprio quando la città avrebbe bisogno di una voce autorevole”. Di ennesima figuraccia del sindaco De Toni parla anche Loris Michelini, capogruppo di Identità civica. “Un rinvio codardo e pavido della mozione – afferma. Un voto forzato che dà il via indirettamente alla copertura politica dei facinorosi”.

All’opposizione risponde il primo cittadino De Toni.