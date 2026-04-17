Dal 23 aprile al 4 maggio la Sagra del Vino a Casarsa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Conto alla rovescia iniziato per il via alla 78ª edizione della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia. La kermesse si terrà dal 23 aprile al 4 maggio con oltre 110 eventi tra proposte enogastronomiche, degustazioni, incontri letterari, teatro di strada e mercatini, senza dimenticare la Selezione spumanti Filari di Bolle e il Luna Park. Quest’anno l’intera manifestazione vanta il riconoscimento del Ministero del Made in Italy. Tra gli appuntamenti di rilievo anche l’arrivo del Treno storico in collaborazione con PromoTurismo FVG.
La Sagra guarda anche al futuro della viticoltura con un importante focus tecnico nella sede casarsese della Cantina Conegliano Vittorio Veneto Casarsa.
L’edizione 2026 rinsalda inoltre il legame con le Città del Vino tramite il gemellaggio con Sequals. Per il gran finale del 4 maggio, via XXIV Maggio si accenderà con il freestyle friulano di DJ Tubet, un evento organizzato in collaborazione con il Comune per la Fieste de Patrie dal Friûl. La festa diventa anche digitale con la nuova App per i coupon del Luna Park, che prevede l’ampliamento delle occasioni di sconti per le famiglie, e tagliandi per i chioschi, gestiti dalle associazioni locali.