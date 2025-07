Dal 4 al 6 luglio a Gorizia il meglio della letteratura con Bookweek

Donato Carrisi nella giornata d’apertura il 4 luglio assieme al vicedirettore del gruppo Nem Fabrizio Brancoli, Damiano Giordano ed il suo libro “I gatti hanno sempre ragione” intervistato da Laura Blasich sabato 5, gli ex Udinese Paolo Miano e Gianfranco Cinello a colloquio con Marino Firmani e Marco Bisiach domenica 6, quando ci sarà anche l’analista politico Dario Fabbri in una serata condotta da Giovanni Tomasin. Sono alcuni degli appuntamenti di Bookweek, la tre-giorni organizzata da Nordest Multimedia in cui nella splendida cornice di piazza Sant’Antonio gli autori incontrano i lettori per un appuntamento che si inserisce perfettamente nello spirito di Go 2025.

PATRIZIA ARTICO

Da sottolineare come nella giornata inaugurale, oltre all’appuntamento iniziale con Ervas intervistato dal giornalista Alex Pessotto, ci sarà spazio alle 19 anche per la storia di Manuela Nicolosi, che racconterà a Francesco Fain il suo percorso come arbitro internazionale sui palcoscenici più importanti del mondo.