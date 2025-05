Dal Cormor riaffiora la salma di Baldin: si era tuffato per salvare il cane

La salma di Gianfranco Baldin, l’uomo che nel tardo pomeriggio di ieri si era tuffato nelle acque del torrente Cormor per salvare il suo cane che era in difficoltà, è stata rinvenuta alle 16.30 di oggi.

Dopo quasi un giorno di ininterrotte ricerche a San Gervasio di Carlino, l’epilogo straziante. Che ha spento ogni residua possibilità di ritrovare il 63enne di Tavagnacco ancora vivo. E’ stato necessario abbassare il livello del corso d’acqua perché il rullo vicino ad una piccola cascata, nel quale evidentemente l’uomo era stato trascinato, liberasse Baldin.

La salma, una volta recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Oggi, nel tentativo di rintracciare l’uomo, si erano alzati anche i droni.

Baldin, originario di Novara ma residente a Tavagnacco, ieri era stato trascinato via dalla corrente e non era più riemerso.

Dopo aver affidato i suoi effetti personali ad un gruppetto di giovani, si era lanciato nel torrente Cormor nel tentativo di salvare il suo cane – un meticcio – che era stato poi salvato dai vigili del fuoco e consegnato a personale sanitario.

Il 63enne, invece, era stato inghiottito quasi subito dalla corrente e trascinato sul fondo da un mulinello. Soltanto l’abbassamento del livello del corso d’acqua ha permesso ai pompieri di individuare – e quindi recuperare – la salma dell’uomo