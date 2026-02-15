Dal Cpr di Gradisca a quello albanese: “Violati i diritti umani”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “La sentenza del Tribunale di Roma accerta che i trasferimenti da cpr italiani al cpr albanese avvengono senza un decreto motivato e ciò è contrario alla legge”. Si è espresso così Gennaro Santoro, l’avvocato del 50enne algerino per il quale il Tribunale di Roma ha stabilito che il Viminale dovrà risarcirlo – con 700 euro – definendo illegittimo il trasferimento dal Centro di permanenza per i ripatri di Gradisca d’Isonzo a quello albanese di Gjader. “Ciò accerta anche – prosegue il legale – che al signore trasferito era stato detto falsamente che sarebbe stato trasferito in un altro centro in Italia e che la compagna italiana, per due giorni, non ha avuto notizie di lui. Tutti i trasferimenti sono avvenuti senza un decreto motivato e riteniamo importante che lo Stato italiano non continui a violare la legge. Il centro in Albania moltiplica in modo esponenziale la violazione dei diritti umani”.

E’ la prima volta che il Viminale viene condannato per un fatto simile. A maggio dello scorso anno il 50enne algerino, residente in Italia da 19 anni e padre di due figli minorenni, è potuto uscire dalla struttura albanese dopo il riconoscimento dell’ingiusto trattenimento e spostamento dal cpr isontino. Il trasferimento ed il successivo trattenimento avrebbero compromesso, secondo la sentenza emessa, “la possibilità di esercitare il diritto-dovere di visita nei confronti dei figli nonché inciso sui diritti fondamentali dell’uomo”.