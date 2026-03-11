  • Aiello del Friuli
mercoledì 11 Marzo 2026
Dal Friuli a Bari: dono speciale alla Basilica di San Nicola

Redazione
Autore: Redazione

Un ponte culturale tra Friuli e Puglia nel segno dell’arte amanuense. A Bari la Fondazione Scriptorium Foroiuliense ha donato due copie del prezioso Manoscritto 198, Libro d’Ore medievale conservato nella Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli.

La giornata si è aperta con il precetto pasquale nella Basilica di San Nicola. Al termine della celebrazione il presidente della fondazione Roberto Giurano, insieme al generale Francesco Vestito, ha consegnato una copia personalizzata del manoscritto all’arcivescovo di Bari-Bitonto Giuseppe Satriano.

L’opera è stata realizzata interamente a mano dagli amanuensi dello Scriptorium, impegnati da anni nella riproduzione fedele di capolavori della tradizione manoscritta europea.

Un secondo momento istituzionale si è svolto al Comando scuole dell’Aeronautica Militare, dove un’altra copia del Manoscritto 198 è stata donata all’Ordinario militare per l’Italia Gian Franco Saba. L’alto prelato ha espresso apprezzamento per il valore spirituale e culturale dell’opera, manifestando anche l’intenzione di visitare la sede dello Scriptorium a San Daniele del Friuli.

«Sono particolarmente felice per quanto accaduto oggi – ha dichiarato Giurano – perché per me rappresenta anche un ritorno alle origini. Essendo nato proprio a Bari, tornare nella mia città con un evento così significativo è motivo di grande emozione e orgoglio».

