Dal Friuli al Vesuvio: missione conclusa per la Protezione civile regionale

Rientra questa sera in Friuli Venezia Giulia il contingente della Protezione civile regionale impegnato per quattro giorni nelle operazioni di spegnimento dei vasti incendi che hanno colpito il Vesuvio. Il gruppo, composto da 14 volontari e 2 funzionari, era partito lo scorso 10 agosto per raggiungere Terzigno, dove ha operato nello spegnimento diretto delle fiamme e nella protezione di aree sensibili. Il contingente friulano ha anche contribuito alla creazione di fasce tagliafuoco in collaborazione con l'Esercito, operando in sinergia con le squadre locali anche di notte. L'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha sottolineato la professionalità e la solidarietà dimostrate, ricordando lo storico legame con la protezione civile campana nato negli anni '90. La missione, autorizzata con un impegno economico di 100mila euro, ha avuto anche un forte valore umano, con il commosso saluto del referente del gruppo comunale di Cercola "gemellato" con il Friuli Venezia Giulia.