Dal gran caldo alla grandine, maggio saluta così

Piogge e diverse grandinate hanno caratterizzato questa ultima giornata di maggio in diverse località della regione. Dopo una domenica mattina calda e senza nubi, attorno alle 15 il cielo ha iniziato a coprirsi. Chicchi di grandine di varie dimensioni sono stati segnalati a Campoformido, a Pasian di Prato, ma anche nella Destra Tagliamento, come a Valvasone e Aviano. Diverse le precipitazioni forti segnalate anche con raffiche di vento.

In alto un’immagine tratta dalle segnalazioni fatte a Pazzi per il Meteo Goriziano