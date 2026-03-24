Dal referendum il ‘partito dei giudici’? Scontro tra comitati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dall’esito del referendum costituzionale potrebbe nascere un partito dei magistrati? A ipotizzarlo è l’avvocato Ester Soramel, del Comitato del ‘Sì’, all’indomani del voto che ha visto prevalere il ‘No’ in Italia, anche se il Friuli Venezia Giulia è stata una delle tre regioni in cui è prevalso il sì.

A rispondere a stretto giro di posta è stato il giudice Matteo Carlisi, del comitato del ‘no’ e rappresentante a Udine dell’Anm, che esclude tale eventualità.