Dal rinnovo del contratto nazionale uno strumento combattere la carenza degli autotrasportatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il taglio di 12 milioni di euro nel 2025 ai fondi per l’autrasporto preoccupa la Fai, la principale associazione di categoria che in Italia riunisce circa un milione di lavoratori dei 6 complessivi, tra padroncini, autisti, impiegati, cooperative e diverse tipoligie di imprese. Se ne è parlato questa mattina durante l’Assemblea che l’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia ha tenuto nella sala convegni del Mercato ortofrutticolo di Udine, dinanzi al presidente nazionale Paolo Uggè che ha convocato una riunione urgente con il ministro Salvini per discutere delle risorse sfumate nella legge di bilancio per il settore dell’autotrasporto.

Ma alla riunione di questa mattina si è fatto anche il punto sul contratto collettivo nazionale, rinnovato il 6 dicembre scorso e che, dopo anni di battaglie, è riuscito a incrementare i salari e a portare una serie di diritti sociali, oltre che a riconoscere le responsabilità per i danni causati con gli incidenti. Un rinnovo che si era necessario vista la carenza cronica di autisti di cui soffre il settore.