Dal Vaticano a Go 2025, il Presepe di Grado chiude la Capitale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si tratta dell’ultima grande iniziativa di Go2025, che chiude dunque con il messaggio di pace e fraternità tipico del presepe. La Natività lagunare di Grado infatti fa bella mostra di sé da sabato sera ai Giardini Pubblici di Gorizia, e sarà visibile fino al prossimo 18 gennaio. Si può dire che in questo modo si chiuda un cerchio lungo dodici mesi che abbraccia le capitali: quella del Cristianesimo, visto che durante le scorse festività natalizie la rappresentazione della nascita di Gesù ambientata nelle acque dell’isola venne ospitata in piazza San Pietro a Roma, e quella europea della Cultura, che corona così un anno indimenticabile.

Il presepe, che fu visitato ed apprezzato in prima persona da Papa Francesco, è ampio 350 metri quadrati.