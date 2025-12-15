Dal Veneto al Sud, sostegno per i giovani medici che si speciali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Arrivano soprattutto dal Veneto, ma anche dal Centro e dal Sud Italia, e hanno scelto Udine per costruire il proprio futuro professionale. Sono 14 i giovani medici di fuori regione sostenuti dalla Fondazione Friuli per aver scelto le Scuole di specializzazione del Dipartimento di Medicina dell’Ateneo friulano. Le città di provenienza raccontano una geografia ampia: Treviso, Vicenza, Belluno, Venezia, Bologna, Ferrara, Brescia, Perugia, Napoli e Caserta.

A ciascuno dei 14 specializzandi, iscritti al primo anno e selezionati in base al miglior punteggio nel concorso di accesso, la Fondazione Friuli ha assegnato un contributo di 2.800 euro per sostenere i costi della residenzialità. La consegna del sostegno economico, attivato per il secondo anno consecutivo, è avvenuta a Udine, a Palazzo Antonini Stringher, durante il “Welcome day” delle 25 Scuole di specializzazione del Dipartimento di Medicina.

Un intervento, quello della Fondazione Friuli, che si conferma strategico in una fase cruciale per la sanità e per la capacità dei territori di attrarre, formare e trattenere competenze qualificate.

«Questo progetto contribuisce concretamente all’attrattività delle Scuole di specializzazione e al futuro del nostro sistema sanitario», ha sottolineato il rettore Angelo Montanari, ringraziando la Fondazione Friuli per un sostegno che incide direttamente sulla formazione dei medici. Sulla stessa linea il vicepresidente della Fondazione, Guido Nassimbeni, che ha ribadito l’impegno a favore dei giovani professionisti: «Vogliamo potenziare le eccellenze dell’Ateneo friulano e favorire la possibilità che i medici formati a Udine scelgano di realizzarsi professionalmente in Friuli Venezia Giulia».