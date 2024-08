Dal Viminale fondi per la videosorveglianza, esclusi 4 comuni del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Via libera a 243 sistemi di videosorveglianza nei comuni ma a nessuno del Friuli Venezia Giulia. Il Viminale ha divulgato la graduatoria per i finanziamenti che fanno riferimento al 2023, quattro amministrazione della regione avevano fatto domanda tra cui Codroipo, arrivata 554, Monfalcone 695, Muggia 1203 e Trieste 1493 su 1501 comuni. A incidere è stato, per fortuna verrebbe da dire, l’indice di delittuositià in cui spicca Trieste con 1450 a fronte di punteggi nettamente più alti come il primo classificato, ovvero Montecatini che ha un indice di 6.334 o Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza con 5.121. Poco male perché se i fondi nazionali sono di 19 milioni quelli della Regione arrivano complessivamente a 21 tra quelli programmati e quelli aggiunti in assestamento come ricorda l’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti il quale conferma che ci sono ulteriori 4 milioni per i comuni oltre a quelli per le imprese e in questo caso non incide l’indice di delittuosità.