martedì 14 Ottobre 2025
Cronaca
Sarà necessario anche iscrivere il proprio gatto ad un'anagrafe sull'esempio di quella canina

Dall’1 luglio 2026 sarà obbligatorio sterilizzare i gatti vaganti sul territorio

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Contenere l’incremento del randagismo felino e l’abbandono di cucciolate. E’ questo l’obiettivo della nuova norma regionale, la numero 62, che all’articolo 27 scrive come dall’1 luglio 2026 sarà obbligatorio non solo sterilizzare i propri gatti, maschi e femmine, abituati ad uscire di casa, ma anche iscriverli ad un’anagrafe nazionale sulla fattispecie di quella canina. Più precisamente, su quest’ultimo punto, “chiunque sia proprietario o detentore di un gatto è tenuto a registrarlo al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia – sottolinea l’articolo 27 bis della norma – con le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti per l’anagrafe canina”.

Soddisfazione viene manifestata dalle associazioni che si occupano di tutela dei gatti sul territorio, che ringraziano il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore Riccardo Riccardi per “l’apertura, disponibilità e capacità di ascolto” definendo la nuova legge “un passo fondamentale nella lotta al randagismo felino”. “La Regione – continuano le associazioni, coordinate da Amici della Terra Friuli Venezia Giulia OdV ETS – ha dimostrato ancora una volta di essere un modello di lungimiranza e progresso, precorrendo i tempi rispetto a molte altre realtà italiane”.

Le associazioni hanno fatto in questi anni fronte comune per promuovere norme che contrastassero il crescente fenomeno del randagismo felino. “E oggi – sottolineano – grazie al lavoro instancabile e alla determinazione di tutti, possiamo annunciare con gioia l’approvazione, durante la seduta del Consiglio regionale del 10 ottobre, dei dispositivi legislativi che istituiscono l’anagrafe felina con microchip e rendono obbligatoria la sterilizzazione dei gatti circolanti sul territorio”.

