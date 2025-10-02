  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 2 Ottobre 2025
Cronaca

Dalla Campania a Udine per truffare gli anziani: arrestato

. I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione della zona di via Duino, lo hanno scoperto
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da Aversa, comune in provincia di Caserta, a Udine per mettere a segno una serie di truffe nei confronti degli anziani. Pensava di averla fatta franca, ieri, un 21enne che aveva già ingannato una donna con la tecnica del finto carabiniere. Tuttavia ha dovuto fare i conti con l’intuito dei carabinieri del Radiomobile – quelli veri – che, impegnati in un’attività di controllo del territorio, anche alla luce delle ultime segnalazioni di cittadini che segnalavano la presenza di finti tecnici in zona, lo hanno fermato e controllato in via Duino.

Il giovane, gilet e zainetto sulla spalle, non ha saputo spiegare il motivo della presenza in quell’area della città. Quindi i militari hanno deciso di controllare proprio lo zaino, nel quale il 21enne aveva nascosto 200 euro in contanti e gioielli per svariate migliaia di euro. Dalle indagini è emerso che, poco prima, aveva truffato un’anziana dicendole che serviva denaro per liberare il marito da guai giudiziari.

Il 21enne campano è stato quindi arrestato. Non si esclude che nella vicenda siano coinvolti altri truffatori, dal momento che la linea telefonica dell’anziana raggirata era stata bloccata. Così da impedirle di chiedere aiuto.

