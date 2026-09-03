Dalla canna al maxi sequestro: 22enne arrestato per droga

Una semplice sigaretta artigianale intercettata durante un controllo di routine a Cordenons, nell’ottobre del 2025, ha aperto la strada a una più ampia attività investigativa. I Carabinieri hanno arrestato un 22enne italiano, residente nel quartiere Vallenoncello di Pordenone, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ricostruita la filiera della cessione di stupefacenti a partire da quel primo fermo, i militari sono arrivati al giovane pordenonese. Martedì mattina è scattato il blitz nell’abitazione del 22enne. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti degli investigatori: all’interno dell’alloggio sono stati sequestrati sei panetti di hashish (per un totale di 322 grammi) e quattro buste termosaldate con 328 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e due coltelli multiuso ancora sporchi di resina.

Fermato in flagranza e inizialmente ristretto ai domiciliari, il giovane è comparso davanti al gip del Tribunale di Pordenone, che ha convalidato l’arresto disponendo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.