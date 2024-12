Dalla famiglia Tominaga una richiesta di risarcimento milionaria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO . Un milione di euro complessivi per la moglie, il figlio e il fratello di Shimpei Tominaga e 40mila euro per Giuseppe Venturini. Sono le richieste di risarcimento avanzate dall’avvocato Alberto Tedeschi, legale di tutte e quattro le persone, che stamattina si è costituito parte civile.

Si è costituito parte civile anche l’avvocato Anna Caserta del Foro di Avellino, il legale di Oleksandr Petrov, l’ucraino aggredito in via Sarpi prima del pugno a Tominaga. Caserta oggi è stata sostituita dall’avvocato Ester Soramel.