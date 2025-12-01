Dalla Germania in Friuli, due giovani grifoni in volo verso la libertà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un viaggio di oltre mille chilometri per restituire alla natura due giovani grifoni. È l’impresa che nei giorni scorsi ha visto protagonista la Riserva naturale regionale del lago di Cornino, dove sono arrivati due maschi nati nel 2024 e 2025 nello storico zoo di Dresda. Un trasferimento complesso, pianificato per mesi e più volte rimandato a causa di stringenti normative veterinarie.

Come spiegato da Fulvio Genero, direttore scientifico della Riserva, gli esemplari, giunti in condizioni ottimali, trascorreranno alcune settimane in voliera per acclimatarsi prima della marcatura e della liberazione.

Si tratta di eventi importanti non tanto per la demografia della colonia, che conta ormai oltre 200 soggetti, ma soprattutto per i rapporti di collaborazione a livello internazionale.