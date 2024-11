Dalla Giunta i fondi per il nuovo polo intermodale di piazzale Saba a Gorizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 4,5 milioni di euro per riqualificare l’ex rimessa die tram di piazzale Saba a Gorizia un una infrastruttura di interscambio modale. La giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante ha approvato il documento che potrà contare su 3 milioni di fondi del Pr Fesr e 1,5 di risorse regionali e saranno concesse al comune che avrà il compito di procedere con i lavori. Amirante spiega che il progetto dovrà prevedere una riqualificazione in chiave commerciale delle strutture esistente, peraltro vincolate, e poi la creazione di un parcheggio. Su proposta dell’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro, l’esecutivo ha approvato l’Accordo attuativo tra la Regione e l’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), attraverso il quale viene dato il via allo svolgimento delle attività necessarie allo sviluppo e alla costituzione della Comunità energetica rinnovabile (Cer) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con un modello innovativo di gestione dell’energia e un esempio di identità condivisa e di partecipazione collettiva alla sostenibilità energetica. Infine su proposta dell’assessore Alessia Rosolen è stato approvato il potenziamento dell’offerta formativa dei licei con sezioni ad indirizzo sportivo che si traduce nel via libera a uno schema di convenzione con l’Ufficio scolastico regionale (Usr) e il Comitato regionale del Coni. A quest’ultimo il compito dei coordinamento e gestione delle attività con le varie federazioni.