Dalla giunta regionale risorse per la promozione dei vini Doc e Igp

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalla Regione sono in arrivo 2,4 milioni di euro per le imprese vitivinicole del territorio. La giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga ha approvato la delibera che prevede l’apertura del bando per la promozione dei vini Dop e Igp nei paesi extra Ue. Il documento è stato presentato dall’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier il quale ha sottolineato che «Si tratta di un’opportunità concreta per valorizzare la qualità e l’identità delle nostre produzioni e consolidare la competitività del comparto a livello internazionale».

Il bando sarà aperto fino al 31 luglio prevede fino a un massimo di 350 mila euro per chi presenta un progetto da solo mentre può arrivare a 750 mila euro per più di 30 partecipanti e sarà pari al massimo al 50% della spesa sostenuta.

L’esecutivo, su proposta dell’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen, ha approvato il programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. «Con questo documento – ha spiegato Rosolen – viene ampliata la platea dei beneficiari. Gli interventi approvati rivolgono particolare attenzione nei confronti dei ragazzi e delle ragazze con disabilità e prevedono anche un ampliamento dei benefici a tutto il sistema degli Its della Regione Friuli Venezia Giulia. A ciò si aggiunge una programmazione di edilizia che porterà ad aumentare il numero complessivo dei posti messi a disposizione sul territorio».