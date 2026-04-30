Dalla giunta risorse per turismo, imprese e il pordenonese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre milioni di euro che serviranno alle imprese del comparto turistico per migliorare l’offerta. È questo il tema centrale dei lavori della giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga che ha approvato il regolamento proposto dall’assessore Sergio Emidio Bini che prevede premialità per gli interventi che aumentano i posti letto, innalzano la classificazione delle strutture e riguardano aree montane svantaggiate, i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro, i comuni capoluogo Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone e i siti Unesco. Previsti incentivi anche per accessibilità, certificazioni ambientali e contratti migliorativi per i dipendenti.

Sempre a firma Bini anche il nuovo contributo per le Pmi e i professionisti che vogliono introdurre l’intelligenza artificiale nei processi aziendali. Infine, sempre per le imprese, è stato modificato il bando per i contributi per le imprese che hanno bisogno di certificazioni, la norma farà un passaggio in Consiglio regionale.

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, sono stati invece stanziati 2,5 milioni di euro per l’Edr di Pordenone per lavori sulla rete stradale e viaria.

Infine su proposta dell’assessore allo sport e vicepresidente, Mario Anzil, sono stati stanziati 50 mila euro al Comitato regionale Pallacanestro per le finali nazionali under 15 maschile di eccellenza in programma tra Udine e Pasian di Prato dal 10 al 16 maggio.