Dalla Giunta via libera al nuovo piano regionale delle attività estrattive

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Snellimento delle pratiche e limiti per le attività estrattive. La giunta regionale, nell’ultima riunione prima della pausa estiva, ha dato il via libera al piano regionale delle attività estrattive, un documento che ora dovrà avere il parere della IV commissione consiliare. In regione ci sono tre cave di argilla, 12 cave di calcare, 24 cave di estrazione di ghiaia e 26 di pietra ornamentale.

Sul fronte delle altre delibere, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante è stata approvata la convenzione con la Sdag di Gorizia che consentirà l’apertura a titolo gratuito di tutti coloro che usufruiscono dei piazzali di sosta attrezzati per agevolare le fasi di dogana. La decisione è necessaria per mitigare i disagi per la chiusura della superstrada slovena H4 per 100 giorni a partire dal 18 agosto.

Infine su proposta dell’assessore regionale Alessia Rosolen, è stata approvato lo schema di convenzione con il Comune di Gemona del Friuli che prevede che dal prossimo anno il centro per l’impiego verrà trasferito all’interno dell’ex palazzo Scarpa in piazza Garibaldi.