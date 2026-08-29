Dalla limonata ai tre Ciao: il sogno di Raul e dei gemelli è realtà

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre Ciao per coronare il sogno nato dietro a un banchetto di limonate. Questa mattina Raul e i due fratelli gemelli Pietro e Giacomo hanno ricevuto al parco Rubia di Pradamano i motorini Piaggio tanto desiderati, al termine di una grande festa organizzata con il sostegno del Moto Club Morena di Udine. Uno dei tre mezzi è stato donato da Andrea Bellato, giunto questa mattina da Goito, comune in provincia di Mantova.

Per guadagnarseli i tre adolescenti sono tornati dietro ai banchi per distribuire brioche, caffè, limonata e stuzzichini in cambio di un’offerta libera. L’intero ricavato sarà destinato nelle prossime ore alle associazioni La Nostra Famiglia e La Casa di Joy.

Il momento più atteso è arrivato verso le 10.30, con la consegna dei tre mezzi acquistati grazie alla raccolta promossa dal Ciao Club Italia e alle donazioni di due appassionati.

La vicenda – nata a inizio agosto e che ha avuto una incredibile eco nazionale – non poteva concludersi se non con un lieto fine, con Raul e i gemelli a servire limonate, a sudare e a meritarsi il premio ricevuto. Ora non resta altro che mettere in regola i documenti e assicurare i motorini, in attesa di poterli guidare.