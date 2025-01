“Dalla morte di Mattia più attenzione per le emergenze dei turisti in Egitto”

“Dalla morte di Mattia più attenzione per le emergenze sanitarie dei turisti in Egitto”: è l’appello lanciato dai genitori di Mattia Cossettini, morto all’improvviso durante una vacanza in Egitto il 6 Gennaio. Il bimbo di 9 anni nel corso di un’escursione in barca aveva accusato un malore e dopo essere stato visitato nel punto sanitario del resort è stato portato a Marsa Alam dove però gli standard di cura si sono rivelati diversi da quelli italiani.

L’analisi clinica precedente all’episodio, invece parla di un bambino in piena salute e che difficilmente perdeva un giorno di scuola, come ha confermato la mamma, Alessandra.

Tra qualche settimana ci sarà l’esito dell’autopsia svolta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria udinese, dopo le difficoltà burocratiche vissute per riportare la Salma in Italia dove fondamentale è stato il lavoro diplomatico da parte dell’ambasciatore Michele Quaroni, del console generale Federico Novellino e il supporto locale del console onorario di Hurgada Orazio Gioacchini. Un lavoro che ha permesso di riportare in tempi record Mattia in Italia e di scongiurare la possibilità che venisse effettuata l’autopsia in Egitto.