Dalla Regione 415 milioni per la cybersicurezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 415 milioni in tre anni gli investimenti che la Regione ha deciso di mettere in campo in tema di cybersicurezza. Il via libera è arrivato dalla riunione della giunta regionale dove l’assessore Sebastiano Callari ha sottolineato come l’ente «compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini».

Nel dettaglio le risorse serviranno per il Sistema informativo dell’amministrazione regionale, per quello delle amministrazioni locali, quello socio sanitario e la telecomunicazione e la banda larga.

Ci saranno poi i focus su cybersicurezza e intelligenza artificiale, ambiti dove Callari spiega che c’è «un valore ancora più rilevante alla luce degli attuali scenari internazionali, nei quali il tema della cybersicurezza è diventato centrale per la tutela delle istituzioni, dei dati e dei servizi pubblici».