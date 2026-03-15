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Cronaca
Callari: investimento importante in questo periodo storico

Dalla Regione 415 milioni per la cybersicurezza

Le risorse andranno anche negli ambiti socio sanitari
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 415 milioni in tre anni gli investimenti che la Regione ha deciso di mettere in campo in tema di cybersicurezza. Il via libera è arrivato dalla riunione della giunta regionale dove l’assessore Sebastiano Callari ha sottolineato come l’ente «compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini».

Nel dettaglio le risorse serviranno per il Sistema informativo dell’amministrazione regionale, per quello delle amministrazioni locali, quello socio sanitario e la telecomunicazione e la banda larga.

Ci saranno poi i focus su cybersicurezza e intelligenza artificiale, ambiti dove Callari spiega che c’è «un valore ancora più rilevante alla luce degli attuali scenari internazionali, nei quali il tema della cybersicurezza è diventato centrale per la tutela delle istituzioni, dei dati e dei servizi pubblici».

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