Dalla Regione FVG 1,8 mln per ripascimento a Lignano Sabbiadoro

La Regione FVG ha stanziato 1,8 milioni di euro per le prossime operazioni di ripascimento. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, rassicurando il presidente di Lisagest, Roberto Falcone, e il presidente del Consorzio Spiaggia Viva.

Proprio in virtù delle future concessioni, i rappresentanti dei gestori avevano presentato la richiesta affinché la Regione coprisse i costi di carotaggio e analisi relativi alla progettazione delle opere di ripascimento, che in realtà sarebbero in capo ai concessionari. L’esponente dell’Esecutivo ha accolto l’istanza, ricordando che a metà ottobre si avranno i primi risultati dello studio pilota per contrastare gli effetti delle mareggiate sempre più intense.