Dalla Regione FVG risorse per popolazione e imprese

“Posso assicurare che la Regione metterà in campo anche nella prossima legge di bilancio risorse per dare risposte alla popolazione e alle imprese delle aree, in particolare nei territori di Cormons e di Romans d’Isonzo, che sono state colpite dalla straordinaria ondata di maltempo di queste ore”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine della riunione in via telematica del Corem, il Comitato regionale per le emergenze, cui ha preso parte insieme all’assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi, ai prefetti di Gorizia e di Udine Ester Fedullo e Domenico Lione, e a tutte le autorità interessate a partire dai Vigili del fuoco e dai sindaci di Cormons e Romans, Roberto Felcaro e Michele Calligaris. Da parte della Regione è già stato stanziato un milione per i primi interventi urgenti e, come ha reso noto il governatore, il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha firmato la mobilitazione nazionale che permetterà alle altre Regioni di supportare il Friuli Venezia Giulia.

“Sono in corso tutte le operazioni di soccorso ed evacuazione delle aree colpite – ha aggiunto Fedriga – con i Vigili del fuoco in testa in collaborazione con la Protezione civile. La situazione meteo dovrebbe migliorare, anche se si prevede che una perturbazione, seppur in maniera meno forte, investa nelle prossime ore la regione anche nelle aree già colpite e su terreni già dissestati, motivo per il quale rimane in vigore l’allerta arancio un’ampia porzione del Friuli Venezia Giulia”. “Si stanno evacuando tutte le persone che resistono nelle abitazioni di Versa – così l’assessore Riccardi -; solo successivamente saranno in azione le idrovore per il deflusso degli ingentissimi quantitativi di acqua, con la speranza che non ci siano altre situazioni di difficoltà che riguardino le persone. Le operazioni di soccorso si applicano anche agli animali rimasti intrappolati. Persone e mezzi della Protezione civile – ha evidenziato Riccardi – sono prontamente intervenuti per dare soccorso agli abitanti investiti dalle conseguenze del maltempo e saranno a disposizione nei prossimi giorni per fronteggiare l’emergenza, mentre sotto il profilo sanitario dislochiamo un’ambulanza addizionale a disposizione delle aree critiche”.