Dalla Regione un milione di euro per gli impianti sportivi

Un milione di euro a disposizione di associazioni e Comuni per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi. A tanto ammontano le risorse messe a disposizione dalla Regione con il nuovo un nuovo bando approvato oggi in giunta, su proposta del vicegovernatore con delega allo Sport, Mario Anzil. I contributi potranno coprire fino a 40mila euro per ogni progetto. Le associazioni sportive, alle quali è destinata metà della somma, potranno chiedere il 100% della spesa, mentre i Comuni, ai quali è riservata l’altra metà, potranno coprire il 70% degli interventi. Le domande potranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma dedicata ‘Istanze Online’ tra il 5 e il 31 marzo.