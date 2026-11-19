GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Samy ha dormito per strada. Da tre mesi passa la notte al dormitorio della Croce Rossa di Udine. È arrivato dal Marocco e racconta di aver risolto i problemi con il permesso di soggiorno grazie all’aiuto ricevuto qui. Ora cerca un impiego. “Magari trovo lavoro anch’io, trovo una casa”, dice.

Al civico 31 di via Pastrengo la visita al dormitorio gestito dalla Cri comincia all’ingresso, dove i volontari registrano chi arriva. C’è chi si presenta di persona e chi viene segnalato dai servizi sociali o dalle forze dell’ordine. “In questo momento ne abbiamo 27”, dice la volontaria Elena Scarpini. Quando c’è un letto libero, i volontari valutano le nuove richieste con un colloquio.

Dopo l’accoglienza si passa alla doccia e alla lavanderia. Qui ci accompagna Walter Cattarossi, volontario da oltre trent’anni. Ci mostra le cinque lavatrici e le tre asciugatrici usate per i vestiti degli ospiti. “Le lavatrici lavorano praticamente tutta la notte”, racconta.

In mensa i volontari servono la cena e la colazione preparate dalla Caritas. D’inverno si arriva a 25-30 persone a cena, spiega Andrea Savio. “La cena è composta di solito da un primo, un secondo e il contorno”. Quando è possibile, si serve un pasto anche a chi arriva da fuori.

A quasi due anni dall’apertura, il dormitorio conta 22 posti ordinari e ne aggiunge dieci per l’inverno. Fuori, l’unità di strada della Croce Rossa incontra una ventina di persone. Alcune accettano subito di entrare, con altre servono settimane o mesi per costruire un rapporto di fiducia. Per chi viene accolto, il letto può essere il primo passo verso una sistemazione stabile. “Molte persone sono state accompagnate verso un’abitazione vera e propria”, spiega il responsabile Andrea Spinato.