Dalla Val Pellice a Udine in bici per il corteo pro Pal

È arrivato questa mattina a Udine il ‘Gruppo di ciclisti per Gaza’ partito l’8 ottobre da Torre del Pellice in Piemonte per partecipare alla manifestazione di oggi.

A riferirlo è l’Anpi di Udine che nel pomeriggio parteciperà al corteo indetto contro la partita Italia-Israele munito di striscioni e bandiere della Pace e della Palestina.

“Che gioia incontrarci per gridare insieme Palestina libera”, scrivono i referenti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia che ringrazia la comunità valdese per aver aperto le porte della chiesa evangelica metodista per accogliere i ciclisti e le cicliste piemontesi.