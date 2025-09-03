Dall’America in FVG per festeggiare i suoi “primi” cento anni

Un viaggio dagli Stati Uniti al Friuli Venezia Giulia per festeggiare i suoi “primi” cento anni: è un compleanno quanto meno singolare quello che ha scelto di vivere Nerina Filippi, che ha raggiunto Trieste dagli Stati Uniti per festeggiare il centesimo compleanno.

Nata in Istria nel luglio del 1925 e cresciuta nel capoluogo giuliano, in gioventù si era trasferita prima a Livorno e poi a Verona, dove aveva conosciuto il secondo marito con il quale, negli anni Sessanta, si era poi stabilita negli Stai Uniti.

Nerina Filippi è stata accolta oggi dall’assessore regionale alle Autonomie locali con delega ai Corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, nella sede della Regione, a Trieste.

“La sua vita, vissuta lontano ma sempre legata alle radici – ha detto Roberti – testimonia la forza del legame che unisce chi ha lasciato la

nostra terra alla comunità di origine. Questo anniversario è motivo di orgoglio e di emozione per tutti noi e rappresenta un simbolo della vicinanza che la Regione mantiene con i corregionali nel mondo, ai quali vogliamo far sentire costante l’abbraccio della loro terra”.