mercoledì 3 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Turismo accessibile in espansione
Dall’America in FVG per festeggiare i suoi “primi” cento anni
Al Cornino i grifoni tornano a volare
Gabriele Rizzetto nuovo dg Università di Udine
Cambio al comando della Brigata Pozzuolo del Friuli
Arcivescovo di Udine nomina nuovi parroci
Nubifragi in FVG, caduti fino a 150 mm di pioggia
Turismo, 120 posti di lavoro in Alto Friuli
Udine più slow, inaugurata nuova ciclabile
La Regione lancia la nuova app per i contributi alle imprese
Accolta nella sede della Regione a Trieste

Dall'America in FVG per festeggiare i suoi "primi" cento anni

Roberti: "Orgogliosi ed emozionati"
Redazione
Autore: Redazione

Un viaggio dagli Stati Uniti al Friuli Venezia Giulia per festeggiare i suoi “primi” cento anni: è un compleanno quanto meno singolare quello che ha scelto di vivere Nerina Filippi, che ha raggiunto Trieste dagli Stati Uniti per festeggiare il centesimo compleanno.

Nata in Istria nel luglio del 1925 e cresciuta nel capoluogo giuliano, in gioventù si era trasferita prima a Livorno e poi a Verona, dove aveva conosciuto il secondo marito con il quale, negli anni Sessanta, si era poi stabilita negli Stai Uniti.  

Nerina Filippi è stata accolta oggi dall’assessore regionale alle Autonomie locali con delega ai Corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, nella sede della Regione, a Trieste.

“La sua vita, vissuta lontano ma sempre legata alle radici – ha detto Roberti – testimonia la forza del legame che unisce chi ha lasciato la

nostra terra alla comunità di origine. Questo anniversario è  motivo di orgoglio e di emozione per tutti noi e rappresenta un simbolo della vicinanza che la Regione mantiene con i corregionali nel mondo, ai quali vogliamo far sentire costante l’abbraccio della loro terra”.

