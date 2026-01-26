Dall’umido al biometano: in funzione il biodigestore di Udine

L’umido diventa energia. A Udine è ufficialmente partito il biodigestore che trasforma i rifiuti organici in biometano: oggi le prime dieci tonnellate di frazione organica sono state conferite negli impianti Net di via Gonars, dando avvio al ciclo operativo.

Con l’entrata in funzione del biodigestore prende forma un sistema tecnologico avanzato, unico in Friuli Venezia Giulia, che consente il pre-trattamento dei rifiuti organici e la successiva produzione di biogas e biometano. Il processo è interamente automatizzato: i rifiuti vengono separati, trattati e avviati alla digestione anaerobica, riducendo le emissioni di CO2 e migliorando la qualità del compostaggio.

A regime, l’impianto sarà in grado di produrre energia rinnovabile sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 12 mila persone. “Il rifiuto organico diventa una risorsa concreta per il territorio – ha sottolineato l’assessora alla Sostenibilità ambientale Eleonora Meloni – dimostrando che economia circolare e innovazione possono tradursi in benefici ambientali reali”.