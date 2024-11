Danile Faleschini Barnaba nominato presidente della sezione penale del Tribunale di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato il giudice Daniele Faleschini Barnaba presidente della sezione penale del Tribunale di Udine, succedendo a Paolo Alessio Vernì. l magistrato ricopriva già il ruolo di coordinatore della sezione penale udinese da gennaio, dopo il trasferimento del suo predecessore a Trieste come presidente della sezione penale della Corte d’appello.

Faleschini Barnaba, 59 anni, è originario di Buja dove ha vissuto fino al 6 maggio 1976, quando è rimasto vittima del terremoto con un politrauma che ha gli limitato alcune funzioni motorie. Nel 1992 è entrato in magistratura, lavorando per tre anni al Tribunale di Gorizia. Nel 1996 è stato trasferito a Udine con la funzione di giudice dibattimentale fino al 2010 per poi diventare gip, e per 6 anni coordinatore dei gip, fino al 2020. Infine, è tornato al dibattimento.

“Sono onorato e contento della nomina – ha commentato Faleschini Barnaba -. Svolgerò il mio lavoro con il massimo impegno e dedizione, potendo contare – ha concluso – su validissimi giudici e personale amministrativo”.