Danneggia un’auto e minaccia i poliziotti, arrestato pakistano in Borgo Stazione

Un pakistano di 34 anni è stato arrestato ieri sera dalla polizia in Borgo Stazione a Udine con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Attorno alle 19.30, gli agenti della Questura sono stati chiamati per una persona che, in stato di alterazione, importunava i passanti in via Leopardi. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato l’uomo che, stando alle accuse, si è opposto alle forze dell’ordine anche minacciandole con un paio di forbicine. Poco prima, hanno raccontato i testimoni, il 34enne se l’era presa con un’automobile parcheggiata, danneggiandone la carrozzeria e rompendo il lunotto posteriore e uno specchietto retrovisore. L’uomo è stato portato in Questura, dove ha continuato a fare resistenza. Oggi è comparso per direttissima in Tribunale davanti al giudice Paolo Milocco, che ha convalidato l’arresto e disposto l’espulsione del 34enne.