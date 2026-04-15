Danneggia un portone e si scaglia contro l’Arma, arrestato

Notte di follia a Casarsa della Delizia. Un 32enne bosniaco, residente a San Michele al Tagliamento, era in preda ai fumi dell’alcol quando ha devastato il portone di una casa. All’arrivo dei carabinieri, l’esagitato, che era entrata nel bar Pashà, si è scagliato contro i militari con spintoni e minacce, venendo però prontamente immobilizzato. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi, nell’udienza direttissima, ha patteggiato la pena di otto mesi di reclusione.