Danneggiamenti a Il Piccolo di Trieste: «Atto intimidatorio»

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La targa divelta, un estintore svuotate sulle scale e danni all’impianto elettrico. È questo il bilancio di quello che il quotidiano Il Piccolo di Trieste definisce come atto intimidatorio perpetrato da ignoti nella notte tra domenica e lunedì. Sul caso sta indagando la Polizia che attraverso le numerose telecamere presenti in zona potrebbe arrivare a intercettare l’autore o gli autori del gesto facendo piena luce sull’episodio.Ad esprimere solidarietà al quotidiano del gruppo Nem è tutta la politica a partire dai governatori del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del Veneto, Alberto Stefani, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e poi pressoché tutti i partiti presenti in regione.La Questura e i Carabinieri stanno inoltre indagando su un altro episodio avvenuto domenica pomeriggio sempre a Trieste quando alcune sterpaglie hanno preso fuoco su un terreno in via Bonomea che ospita i ripetitori di RaiWay. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco e da personale della Protezione Civile in poco tempo. Al momento i due episodi non vengono considerati collegati.