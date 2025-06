Danneggiamenti nell’ex Mensa di Fontanafredda: denunciati 5 giovani vandali

Sono 5 i minori, tra i 14 e i 17 anni, che i carabinieri hanno denunciato a seguito dei danneggiamenti avvenuti nell’area dell’ex mensa di Fontanafredda. I militari dell’arma hanno concluso le indagini sui fatti accaduti nel pomeriggio di domenica 30 marzo, quando nella struttura comunale di via del Parco furono scoperti bagni divelti, porte forzate, celle frigo, forno professionale e arredi danneggiati.

La bravata era stata commessa dal quintetto di adolescenti anche azionando gli estintori, coprendo pavimenti e muri di polvere, rovinando in modo irreparabile apparati radio e apparecchiature di interesse storico di proprietà del Comune di Fontanafredda. Proprio l’amministrazione ha sporto denuncia, stimando i danni in almeno 40mila euro.

Le indagini hanno portato all’identificazione dei 5 responsabili: si tratta di quattro adolescenti residenti a Fontanafredda e uno a Sacile. Tutti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste per danneggiamento aggravato in concorso.