Danni per almeno 40 mila euro al bocciodromo di Cussignacco

Durante la notte tra il 24 e il 25 luglio 2023 il potente nubifragio che ha investito il territorio di Udine e la sua provincia ha danneggiato pesantemente moltissimi edifici pubblici e privati. A Cussignacco, a sud di Udine, ha subito gravissimi danni il bocciodromo, struttura di proprietà del Comune in concessione all’Associazione Bocciofila di Cussignacco.

Il tetto è la parte dell’edificio più danneggiata: la tempesta ha gravemente logorato la guaina protettiva del tetto (circa 300 metri quadri), dando spazio a molte infiltrazioni d’acqua che potrebbero facilmente deteriorare anche il resto della struttura. La conta dei danni, dopo il sopralluogo nella mattinata di martedì da parte dei tecnici incaricati, ammonta a circa 40 mila euro, ma si teme di più. Infatti, la guaina protettiva che ha ceduto dovrà essere interamente rifatta.

Proprio in giornata, il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha deciso di conferire all’Assessore Andrea Zini una specifica delega in merito alla Protezione Civile.

Danni in città

Nel capoluogo friulano il vento, la pioggia e la grandine hanno fatto diversi danni, a cominciare dal centro storico, dove diversi cartelli, ombrelloni, sedie e tavoli, di proprietà di bar e locali, sono stati urtati violentemente. Sono crollati al suolo diversi alberi o grossi rami, rendendo impossibile lo scorrimento del traffico in alcune vie e causando rischi alla sicurezza dei cittadini. Si è intervenuto per lo spostamento degli alberi caduti in via Marangoni, dove è stata danneggiata anche un’autovettura parcheggiata, in via Cividale all’altezza della stazione ferroviaria di San Gottardo, in via Riccardo di Giusto, in viale Palmanova e in via Martignacco, dove la viabilità verso Udine è stata ripristinata nel corso della mattinata. Lungo tutta via Grado, in uscita da Udine, gli interventi sono stati molteplici, in via Tomba antica un albero crollato bloccava la strada, mentre in via Verona un tronco bloccava il flusso d’acqua della roggia.

In via Verzegnis diversi lucernai sono stati divelti, come anche in via Corgnali, mentre una tettoia pericolante è stata mesa in sicurezza in via Laipacco.

La Protezione Civile e i Vigili del fuoco sono comunque intervenuti già nel corso della notte e della mattinata di martedì per ripristinare la viabilità e per garantire la sicurezza degli utenti delle strade. La Polizia Locale ha compiuto circa 20 interventi per far fronte alle segnalazioni e alle chiamate dei cittadini.

Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale non hanno dovuto gestire casi particolarmente critici nel corso degli interventi e le precauzioni operative garantiranno l’efficacia del servizio.