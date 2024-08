Danni da maltempo, il Governo stanzia 42 milioni per il Fvg

42 milioni e 170 mila euro. A tanto ammonta la cifra stanziata dal Governo per completare gli eventi di emergenza in seguito al maltempo che ha colpito la regione lo scorso luglio. La somma rientra nell’ambito di uno stazionamento nazionale di 178 milioni deliberato dal consiglio dei ministri su proposta del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. I soldi andranno a ristorare parte dei danni subiti da famiglie e attività produttive tra il 13 luglio e il 6 agosto scorsi. In modo pesantissimo erano state colpite la zona d Mortegliano, devastata dalla violentissima grandinata, ma anche a Sacile e Brugnera. Centinaia erano state le case con i tetti danneggiati e le auto distrutte, oltre ai danni in negozi e aziende. “Le risorse assegnate nella riunione odierna – ha spiegato Musumeci – si aggiungono a quelle destinate dal governo per i primi interventi, subito dopo gli eventi estremi, contestualmente alle dichiarazioni dello stato di emergenza. Sono fondi che consentiranno ai commissari delegati di completare le varie e complesse attività previste dall’articolo 25 del Codice di Protezione civile. Le risorse sono attinte dal Fondo per le emergenze nazionali”. Un atto supportato anche dal ministro friulano Luca Ciriani. “Questi fondi vanno a sommarsi agli oltre 7 milioni destinati alla regione subito dopo gli eventi alluvionali avvenuti nell’estate dell’anno scorso. L’esecutivo Meloni – sottolinea Ciriani – dimostra ancora una volta di essere vicino ai territori e di rispondere con solerzia ed efficacia alle istanze e alle necessità dei cittadini. La mia Regione e i miei corregionali sapranno utilizzare questi fondi nel migliore dei

modi”. Concetti rimarcati anche dal deputato friulano di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido e dalla senatrice Francesca Tubetti secondo il quali “Con lo stanziamento di questi 42 milioni il Governo conferma l’attenzione per il Friuli Venezia Giulia. In tempi di ristrettezze di bilancio nessuno stanziamento è scontato e con questi fondi – dicono- il ripristino potrà essere ancora più efficace e completo”.

La somma va ad aggiungersi ai 100 milioni a disposizione dalla Regione nell’ultimo assestamento di bilancio oltre ai 50 già stanziati nel 2023.